POL-BN: Bonn-Pützchen: Handtasche bei Trickdiebstahl aus Auto gestohlen

Am Dienstagnachmittag (20.08.2024) wurde einer 50-jährigen Autofahrerin in Pützchen die Handtasche aus ihrem Pkw gestohlen. Ein Unbekannter hatte die Frau zuvor abgelenkt.

Zur Tatzeit gegen 16:30 Uhr war die Geschädigte auf der Pützchens Chaussee in Höhe Am Herz-Jesu-Kloster unterwegs, als sie ein Klatschen am Fahrzeug sowie seitlich hinter ihr einen am Fahrbahnrand winkenden Mann bemerkte. Die 50-Jährige hielt daraufhin, im Glauben den Passanten möglicherweise touchiert zu haben, in einer Parkbucht an, stieg aus und ging zu dem Mann. Der Unbekannte fragte sie jedoch nur, ob der Schlüssel, den er in seiner Hand hielt, ihr gehöre. Dies verneinte die Frau.

Als sie daraufhin zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrertür nur angelehnt und ihre Handtasche mitsamt Mobiltelefon und Geldbörse vom Beifahrersitz gestohlen worden war. Offenbar hatte eine weitere Person die Unterhaltung mit dem Unbekannten ausgenutzt, um diese unbeobachtet aus dem Fahrzeug zu holen und davonzulaufen.

Der Unbekannte, der die 50-Jährige ansprach, kann nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden: Etwa 60 Jahre oder älter - ca. 1,65 m groß - kurze, schwarze Haare - dunklerer Hautteint - goldene Fliegerbrille.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Wer den beschriebenen Mann oder das Tatgeschehen gestern beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

