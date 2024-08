Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooterfahrer bei Unfall auf der Schwaketenstraße verletzt (26.08.2024)

Konstanz (ots)

Ein E-Scooterfahrer ist bei einem Unfall auf der Schwaketenstraße am Montagmittag verletzt worden. Eine 73-Jährige fuhr mit einem Ford Fiesta auf der Schwaketenstraße in Richtung Schwimmbad. Beim Abbiegen nach rechts übersah sie einen in gleicher Richtung auf dem Radschutzstreifen fahrenden 18-Jährigen mit einem E-Scooter und erfasst ihn. Dabei erlitt der junge Mann Verletzungen und kam anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell