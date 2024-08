Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Untertorstraße/Josef-Bosch-Straße (26.08.2024)

Radolfzell (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Kreuzung der Untertorstraße und der Josef-Bosch-Straße ein Unfall ereignet. Ein 24-jähriger Pedelecfahrer war auf der Untertorstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung zur Josef-Bosch-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda Octavia einer 38-Jährigen und prallte gegen das Auto. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Skoda entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der am Pedelec entstandenen Schaden ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell