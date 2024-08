Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt (25.08.2024)

Rottweil (ots)

Ein 56-Jähriger Rollerfahrer ist am Sonntagabend von der Heerstraße in den Kreisverkehr gefahren und wollte in die Stadionstraße einbiegen, als ihm das Vorderrad wegrutschte. So kam der Fahrer zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit den eintreffenden Rettungskräften in die Helios Klinik gebracht werden.

