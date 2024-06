Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (28. Juni) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Bei einer Durchsuchung stellte sich heraus, dass dieser höhere Mengen Betäubungsmittel mit sich führte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest.

Gegen 20:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Dortmunder Hauptbahnhof. Als diese einen 40-Jährigen passierten, nahmen sie einen erheblichen Geruch von Marihuana wahr. Zur Feststellung seiner Identität händigte der italienische Staatsbürger den Beamten einen Haftentlassungsschein aus, wodurch seine Identität zweifelsfrei festgestellt wurde. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, bejahte der Mann und gab an, dass sich Marihuana und Haschisch in seiner Bauchtasche befinde. Bei einer Durchsuchung fanden die Uniformierten in der Tasche rund 100 Gramm Haschisch und 26 Gramm Marihuana auf. Zudem stellten die Polizisten ein Springmesser in der Bauchtasche fest. Dies ist ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt und hierdurch, oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung, festgestellt werden kann.

Als die Bundespolizisten den Italiener mit dem Sachverhalt konfrontierten, machte dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und führten ihn der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund zu. Vor Ort wurde Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache gehalten.

Die Bundespolizisten stellten die Gegenstände sicher und führten den Wohnungslosen dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu, von dort aus wurde er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zudem wird er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Cannabisgesetzes verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell