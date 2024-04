Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnmobil - Täter flüchtet

Hamm-Uentrop (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 2. April, gegen 14.30 Uhr in ein Wohnmobil am Kuckucksweg eingebrochen war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Eichelhäherweg.

Eine Zeugin beobachtete, wie sich der Unbekannte über ein angrenzendes Feld dem Wohnmobil näherte. Als er sich unbeobachtet fühlte, machte er sich an einem Fenster zu schaffen und versuchte so in das Innere des Wohnmobils zu gelangen. Mit dem Oberkörper bereits ins Innere gebeugt, gelang es dem Unbekannten nicht, in das Fahrzeug zu schlüpfen, so dass er sich zu Fuß wieder entfernte.

In der Zwischenzeit alarmierte die Zeugin die Polizei und rief ihren Mann herbei, der sofort die Verfolgung des Unbekannten aufnahm. Der Fremde flüchtete über den Eichelhäherweg in unbekannte Richtung, kann aber dank der Initiative der beiden Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und soll Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit war er mit einer weißen Mütze, einer blauen Jeans und einem blauen Oberteil bekleidet.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

