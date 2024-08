Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der B33 (26.08.2024)

Schonach im Schwarzwald - B 33 (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr hat sich auf der Einmündung der Bundesstraße 33 auf die Straße "Schonachbach" ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden ist. Ein 51-jähriger Mann bog mit einem Jaguar XE von der B33 aus Richtung Hornberg kommend an der Einmündung nach links auf die Straße "Schonachbach" ein. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Lastwagen eines 25-Jährigen. Am Jaguar entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell