POL-KS: 200.000 Euro Schaden bei Brand in Wohn- und Geschäftshaus: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 3:45 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe der Karthäuserstraße. Das im Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes ausgebrochene Feuer konnte im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Eine Wohnung wurde durch Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar, der Rest des Hauses konnte bereits wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt, die die Brandstelle am heutigen Montag aufgesucht haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gehen die Kriminalbeamten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Wann das Feuer in dem unbewohnten Dachboden in der Nacht genau gelegt worden war, ist bisher nicht bekannt.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und den Kriminalbeamten Hinweise zu der schweren Brandstiftung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

