Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Betrüger erschwindeln Spenden für benachteiligte Kinder - Polizei sucht Geschädigte (26.08.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Betrüger haben am Montag, gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße Spenden erschwindelt. Ein Mann mit einer Liste für "taubstumme und behinderte Kinder" ging auf Kunden des LIDL zu und bat so um Spenden. Das eingesammelte Geld, gab der Mann an einen Komplizen weiter. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Betrügern, die mit dieser Masche versuchen Spenden zu erschwindeln! Die Polizei sucht nach Personen, die den Betrügern Geld übergeben haben. Sie können sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 / 949500 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell