Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) Beim Abbiegen Motorrad übersehen (24.08.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Winzelner Straße ereignet hat. Eine 61-jährige Fahrerin eines Audi A1 wollte von der Winzelner Straße links in die Blöchlesteige abbiegen und übersah den entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

