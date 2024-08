Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, L 424

Lkr. Rottweil) Holztransporter verliert Holzstück - 2.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen (23.08.2024)

Villingendorf - L 424 (ots)

Ein Holztransporter hat am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 424 ein Holzstück verloren, welches auf einem entgegenkommenden Auto landete und dieses beschädigte. Eine 51-jährige Golf-Fahrerin war gerade von Villingendorf in Richtung Talhausen - kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße 5553 - unterwegs, als das Holzstück seitlich auf die Motorhaube prallte und einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro hinterließ. Die Insassen im Auto wurden nicht verletzt. Der Fahrer des Holztransporters schien nicht bemerkt zu haben, dass er Ladung verliert und fuhr weiter. Hinweisen zufolge, soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen grünen Holztransporter gehandelt haben. Die Polizei in Oberndorf ermittelt nun und bittet um Hinweise unter 07423 / 81010.

