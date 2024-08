Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant (24.08.2024)

Konstanz (ots)

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Samstag in einem Schnellrestaurant in der Dammgasse aneinandergeraten. Zwischen einem 31-Jährigen und einem 46-Jährigen kam es zu Provokationen die darin mündeten, dass der Ältere dem Jüngeren mehrfach mit einem Handy ins Gesicht schlug. Um seinen Freund "rauszuhauen" ging ein 33-Jähriger dazwischen und griff den 46-Jährigen an. Sowohl der 46-Jährige als auch der 31-Jährige erlitten dabei Verletzungen und kamen anschließend zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

