Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Mahlspüren i.H., Windegg, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhäuser in der Hirschstraße (23./24.08.2024)

Stockach, Mahlspüren i.H., Windegg (ots)

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter versucht, in zwei Wohnhäuser in der Hirschstraße einzubrechen. Ein Bewohner eines Hauses stellte bei seiner Rückkehr Hebelspuren an der Eingangstür und ein leicht eingedrücktes Kellerfenster fest. In das Gebäude gelangte der Einbrecher jedoch offensichtlich nicht.

Bei einem weiteren Versuch flüchtete ein Radfahrer im Zeitraum zwischen 1 und 2 Uhr von einem Grundstück in der Hirschstraße. Der Mann war mit einer Lederkappe und einer an den Armen gestreiften Trainingsjacke bekleidet.

Personen, die in der Nacht auf Samstag Verdächtiges in der Hirschstraße beobachtet haben oder denen der Radfahrer aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell