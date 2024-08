Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, L202, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Radfahrer - 36-Jähriger verletzt (24.08.2024)

Gailingen am Hochrhein, L202 (ots)

Am Samstagvormittag ist es auf der Landesstraße 202 zwischen dem Grenzübergang Diessenhofen und Gailingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto einen Radfahrer erfasst hat. Eine 55-jährige Fordfahrerin war von Gailingen kommend in Richtung Grenze unterwegs. An der Einmündung zur "Rheinhalde" bog die Frau nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 36 Jahre alten Rennradfahrer zusammen. Der Mann stürzte über die Windschutzscheibe hinweg auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. An dem hochwertigen Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro, am Ford in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

