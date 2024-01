Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Snackautomat beschädigt.

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Täter versuchten am Freitagvormittag (29.12.2023) gegen 10:15 Uhr, Ware aus einem Snackautomaten in der Krummen Straße zu stehlen, indem sie versuchten, mit den Händen in den Automaten zu greifen. Nachdem dies fehlschlug, traten sie gegen den Automaten und verursachten Risse in der Scheibe. Die Täter entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 20-22 Jahre alt, schlank, Bart, schwarzer Jogginganzug, schwarze Cap, weiße Nike Schuhe Täter 2: ca. 20-22 Jahre alt, schlank Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

