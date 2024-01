POL-LIP: Detmold. Wohnungseingangstür aufgebrochen.

Lippe (ots) - (RB) Am 31.12.2023 wurde einem 46-Jährigen Lemgoer in der Nähe der Schutzhütte des Asentals sein Mountainbike (MTB) gestohlen. In dem Moment, als er gerade eine kurze Pause machte um sich zu orientieren, wurde er plötzlich zu Boden gestoßen und insgesamt 3 unbekannte Täter nahmen ihm sein Mountainbike weg. Anschließend flüchteten die 3 Täter in Richtung Wüstener Straße bzw. Kurpark. Da alle drei ...

mehr