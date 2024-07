Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) Ohne gültige Fahrerlaubnis Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse begangen, Sicherstellung des Tatfahrzeuges

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 10.07.2024 kam es gegen 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse in Frankenthal. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer touchierte beim rückwärtigen Einparken mit seinem BMW ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Hierbei wurde er durch einen Zeugen beobachtet. Nachdem er aufgrund des Aufpralls einen nicht beschrifteten Zettel an der Windschutzscheibe des Unfallgegners angebracht hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Aufgrund der Angaben des Zeugen konnte im Verlauf der Ermittlungen der Fahrer samt Fahrzeug festgestellt werden. Ein vor Ort befindlicher Freund von diesem gab zunächst an, dass er selbst gefahren wäre, da der 27-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch dies konnte aufgrund der Zeugenangaben widerlegt werden. Der Fahrer ist in der Vergangenheit mit diesem Fahrzeug bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, weshalb das Fahrzeug sichergestellt wurde, um einer Einziehung zugeführt zu werden. Den Fahrer erwarten Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht. Auch der Freund des Fahrers wird sich aufgrund einer versuchten Strafvereitelung verantworten müssen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Anbringen eines Zettels am Fahrzeug eines Unfallgegners nicht der Pflichterfüllung eines Unfallbeteiligten entspricht und bei Verlassen der Örtlichkeit ebenfalls regelmäßig eine Verkehrsunfallflucht darstellt!

