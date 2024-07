Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Böhl-Iggelheim / Schifferstadt (ots)

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen musste die Polizeiinspektion Schifferstadt am Dienstag, den 09.07.2024, ausrücken. Der erste ereignete sich auf einem Radweg in Böhl-Iggelheim. Dabei übersah ein 60-jähriger Radfahrer einen anderen Radfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß beider kam. Beide Radfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Unfallbeteiligter wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich auf der L454 in Fahrtrichtung Schifferstadt. Dabei übersah ein 55-jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen auf die L454 den vorfahrtsberechtigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer diverse Schürfwunden und eine Kopfplatzwunde. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell