Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Wohnungsbrand in der "Hintere(n) Straße" (24.08.2024)

Wehingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist bei einem Wohnungsbrand in der "Hintere(n) Straße" am Samstagabend entstanden. Gegen 21 Uhr rückten die Feuerwehren aus Wehingen und Gosheim mit rund 50 Einsatzkräften und das DRK mit etwa 15 Helfern zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Den Wehrmännern und -frauen gelang es, dass sich vom Bereich des Balkons bis in den Dachstuhl ausbreitende Feuer zu löschen. Die Bewohner befanden sich bei Ausbruch des Feuers außer Haus. Die Vermieterin organisierte für die Familie, deren Wohnung derzeit unbewohnbar ist, eine anderweitige Bleibe.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

