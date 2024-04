Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hund vertreibt unbekannte Täter - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (02.04.2024) ist es in der Straße Tegelbarg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Der geschädigte Hausbewohner ist gegen 03:00 Uhr durch das Bellen seines Hundes geweckt worden. Trotz Geräuschen im oder am Haus konnte der Geschädigte in der Nacht keine Personen feststellen.

Einige Stunden später sichtete der Geschädigte Einbruchspuren an seiner Haustür und erstattete bei der Polizei in Boostedt eine Strafanzeige.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg - dortiges Sachgebiet 4 - führt das Ermittlungsverfahren.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden von der Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell