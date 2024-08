Konstanz (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Bodanstraße in der vergangenen Nacht. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Verkaufsraum des "Subway". Anschließend brach der Unbekannte die Kasse auf und ...

mehr