HZA-DO: 22. Mai 2024 - Internationaler Tag der biologischen Vielfalt / Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Dortmund (ots) - Am 24. April 2024 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund gemeinsam mit der Polizei und der Ausländerbehörde drei Nagelstudios und ein Restaurant in Dortmund. In einem Nagelstudio im Stadtteil Hörde und in einem Nagelstudio im Stadtteil Brackel wurden ...

