Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Bad Oeynhausen beschäftigen die Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Wegen zweier Wohnungseinbrüche am Donnerstag in den Stadtteilen Lohe und Rehme bitten die Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich die Einbrecher in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in der Straße "Klocken Busch" in Rehme Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Kriminellen hatten es im Tatzeitraum von Mitternacht bis etwa 10.30 Uhr offenbar gezielt auf Silberstücke abgesehen, welche sie gewaltsam aus Aufbewahrungsmöbeln entnahmen. Im Anschluss verließen die Diebe Haus und Grundstück mit ihrer wertvollen Beute in unbekannte Richtung.

Zudem meldete man der Polizei am selben Tag einen weiteren Einbruch in der Straße "Im Siekertal" in Lohe. Den Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gegen 11 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu dem abgelegenen ehemaligen Bauernhaus. Dort durchstöberte der Dieb in einer Wohnung offenbar Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen und konnte mit einer Goldkette unerkannt den Tatort wieder verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete einen 20- bis 30-jährigen Tatverdächtigen. Der schlanke etwa 180cm große mutmaßliche Einbrecher trug dunkle Haare und war mit einem grünen T-Shirt und blauer Jeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensuche die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

