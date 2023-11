Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Material entwendet und mit Fahrzeug abtransportiert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Hoher Weg;

Tatzeit: zwischen 25.11.2023, 23.45 Uhr, und 26.11.2023, 05.30 Uhr;

In ein Betriebsgelände eingedrungen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus-Wüllen. Um hineinzukommen, machten sich die Täter gewaltsam an einem Eingangstor zu schaffen. Auf dem Grundstück an der Straße Hoher Weg brachen sie anschließend in eine Lagerhalle ein. Daraus entwendeten sie mehrere große Kabeltrommeln mit Kupferkabel sowie Gitterboxen mit Wasserzählern. Nach ersten Erkenntnissen müssen die Täter ihre Beute mit einem weißen Transporter weggeschafft haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell