Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raubversuch scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 26.11.2023, 02.00 Uhr;

Auf englischer Sprache mit einem "Totschläger" in der Hand forderte in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter von Passanten Bargeld. Diese kamen der Aufforderung nicht nach. Der Täter im Alter von circa 30 Jahren mit sportlicher Figur trug eine schwarze Kapuzenjacke. Mit ihm nahm eine weitere dunkel gekleidete Person reiß aus. Zu dem Geschehen kam gegen 02.00 Uhr unweit des Berliner Platzes auf der Enscheder Straße in Gronau. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell