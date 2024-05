POL-MI: Eier-Automat Ziel von Kriminellen

Stemwede (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Niedermehner Straße Ecke Stemwederberg-Straße ist es in der Nacht zu Dienstag in Stemwede-Westrup gekommen. Den Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 6 Uhr über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt in das Bauernhaus. Anschließend durchsuchten die Kriminellen das Gebäude nach Wertgegenständen und ließen ...

