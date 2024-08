Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Landkreis Rottweil) 67-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verunglückt (26.08.2024)

Aichhalden (ots)

Am Montagabend ist es gegen 17:30 Uhr in Aichhalden, zu einem Arbeitsunfall mit einer tödlich verunglückten Person gekommen. Bei den Forstarbeiten hielt der 67-Jährige aus einem Arbeitsfahrzeug heraus einen etwa 10 Meter langen Holzstamm mit einem Greifarm fest. Beim Drehen des Stamms berührte er damit eine Hochspannungsleitung. Durch den Funkenschlag aufmerksam geworden, verließ der Mann in der Folge die Kabine seiner Forstmaschine und erlitt dabei einen tödlichen Stromschlag. Durch den anhaltenden Stromfluss konnten die Rettungskräfte erst mit dessen Abschaltung an den Verstorbenen heran. Mitarbeiter des Energieversorgungsunternehmens waren hierzu notwendig. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell