Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Unterbarmen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Seit dem 18.05.2024 ermittelt die Polizei anlässlich einer Unfallflucht an der Friedrich-Engels-Allee. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen an der Friedrich-Engels-Allee geparkten Seat stark beschädigt und sich dann entfernt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 17.05.2024 gegen 18:00 Uhr und dem 18.05.2024 um 07:15 Uhr liegen. An dem beschädigten Seat Alhambra, der auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Elberfeld kurz vor der Pauluskirchstraße abgestellt war, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell