POL-W: SG - Zeugen gesucht - Betonmischer rammt Pkw

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagmittag (18.05.2024, 12:00 Uhr) kam es in Remscheid zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter war mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Gehweg der Richthofenstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er dabei einer Fußgängerin (53) so nah, dass diese erschrak und rückwärts stolperte. In der Folge fiel sie ...

