POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Kennzeichendiebstahl (26./27.08.2024)

KN-Wollmatingen (ots) - Am Montagvormittag ist ein falscher Handwerker in KN-Wollmatingen unterwegs gewesen. Der unbekannte Mann überraschte mehrere Senioren im Hausflur oder klingelte direkt an der Wohnungstür mit dem Vorwand, dringend die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Nachdem ihm die überrumpelten ...

mehr