Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter nach Einbruch gestellt

Bad Lobenstein (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10.00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte einen Einbruch in ein Geschäft in Unterlemnitz mit. Dem Mitteiler gelang es, den bis dahin Unbekannten, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel wobei der Mitteiler leicht verletzt wurde. Gegen den nunmehr 38-jährigen Beschuldigten wurde in diesem Fall ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass der Beschuldigte noch für weitere Diebstahlshandlungen in Betracht kommt.

