Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gasgeruch im Stadtgebiet

Neustadt an der Orla (ots)

Am Freitag, gegen 21.00 Uhr, meldete sich ein Bürger aus Neustadt an der Orla bei der Polizei und teilte Gasgeruch im Bereich des dortigen Steinweges mit. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte dies, auch anhand von verschiedenen Messungen, bestätigt werden. In Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden, wie Feuerwehr, Landratsamt und Stadtwerke, konnte zumindest soweit Entwarnung gegeben werden, dass es für die Bevölkerung zwar eine starke Geruchsbelästigung gab, eine Gefährdung der Gesundheit aber ausgeschlossen werden konnte. Als Verursacher wurde eine Firma in Neustadt an der Orla festgestellt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

