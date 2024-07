LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, führten Beamte des Inspektionsdienstes in Saalfeld in der Pößnecker Straße eine Verkehrskontrolle durch. Es wurden 9 Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche entgegengesetzt der dortigen Einbahnstraße fuhren. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr