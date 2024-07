Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle im Baustellenbereich

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, führten Beamte des Inspektionsdienstes in Saalfeld in der Pößnecker Straße eine Verkehrskontrolle durch. Es wurden 9 Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche entgegengesetzt der dortigen Einbahnstraße fuhren.

