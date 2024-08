Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falscher Handwerker unterwegs - Unbekannter bestiehlt Senioren - Polizei sucht weitere Geschädigte und warnt! (26.08.2024)

KN-Wollmatingen (ots)

Am Montagvormittag ist ein falscher Handwerker in KN-Wollmatingen unterwegs gewesen. Der unbekannte Mann überraschte mehrere Senioren im Hausflur oder klingelte direkt an der Wohnungstür mit dem Vorwand, dringend die Rauchmelder überprüfen zu müssen. Nachdem ihm die überrumpelten Bewohner Einlass gewährten, inspizierte der Unbekannte die Wohnungen und nutzte in einem Fall einen unbeobachteten Moment um mehrere Schmuckstücke zu entwenden. Anschließend verließ er die Wohnungen kommentarlos.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er war auffallend klein (ca. 160 Zentimeter groß), hatte eine untersetzte Statur, schütteres Haar, war zwischen 45-55 Jahre alt und sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war er mit einem farbigen Kurzarmshirt und trug einen Notizblock bei sich.

Personen, bei denen der Mann ebenfalls aufgetaucht ist oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten Wollmatingen zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten oder Dienstleistungen anbieten.

Lassen sie keine Fremden in die Wohnung!

Lassen Sie sich einen Dienstausweis oder Mitarbeiterausweis zeigen - schließen Sie anschließend die Tür und halten vor Einlass telefonisch Rücksprache mit der angeblichen Firma oder dem Unternehmen - suchen Sie die Telefonnummer dazu selbst raus - lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen!

Halten Sie zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

