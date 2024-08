Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Schmuck aus Haus erbeutet

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Am Wochenende wurde ein Wohnhaus in der Bert-Brecht-Straße von Einbrechern ins Visier genommen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie dabei Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 1500 Euro, darunter unter anderem Schmuck und ein Telefon. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagmittag (3.8.) 12 Uhr und Sonntagnachmittag (4.8.) 15 Uhr.

Die Kriminalpolizei Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wer in dieser Zeit verdächtige Personen oder Aktivitäten in der Bert-Brecht-Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell