Modautal (ots) - Zwischen 18:00 Uhr am Freitagabend (2.8.) und 10:00 Uhr am Samstagmorgen (3.8.) ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brandau. Nach ersten Erkenntnissen betraten unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Gadernheimer Straße über die Terrassentür, die sie gewaltsam aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen nutzten sie die Abwesenheit der ...

