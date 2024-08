Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Brandau: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Modautal (ots)

Zwischen 18:00 Uhr am Freitagabend (2.8.) und 10:00 Uhr am Samstagmorgen (3.8.) ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brandau. Nach ersten Erkenntnissen betraten unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Gadernheimer Straße über die Terrassentür, die sie gewaltsam aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner und entwendeten Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat K21/22 aus Darmstadt entgegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06161/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell