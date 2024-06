Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht nach Verkehrsunfall

Espelkamp (ots)

(SN) Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizeileitstelle gegen 5.30 Uhr Kenntnis über einen verunfallten Pkw am Kreisverkehr General-Bishop-Straße / In der Tütenbeeke.

Vor Ort konnten die Beamten einen beschädigten Citroen feststellen, dessen Kennzeichen abmontiert worden waren. Dabei bemerkten die Polizisten unter anderem zwei geplatzte Reifen. Vom Unfallverursacher fehlte hingegen jede Spur. Eine Halterabfrage führte die Gesetzeshüter schnell an eine Wohnanschrift in Espelkamp. Die Klärung der Fahrereigenschaft ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Das Auto wurde sichergestellt.

Der Unfall dürfte sich wie folgt zugetragen haben: Nach Erkenntnissen der Polizei war das Auto aus östlicher Richtung von der General-Bishop-Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Nach einem Kontakt mit einem Bordstein verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle und war anschließend von der Fahrbahn abgekommen, bevor die Fahrt im Bereich der westlichen Ausfahrt endete.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können oder die den Unfall beobachteten, werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

