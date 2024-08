POL-DA: Höchst: Autoreifen zerstochen/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots) - In einen Rohbau auf einer Baustelle in der Mainstraße drangen Kriminelle in der Nacht zum Samstag (03.08.) ein. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Gelände und ließen die mehrere Werkzeuge und Bauzubehör im Wert von insgesamt über 1000 Euro mitgehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr