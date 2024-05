Polizei Korbach

POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Erneut mehrere Taschendiebstähle in Geschäften, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg registrierte in den letzten Tagen erneut mehrere Fälle von Taschendiebstählen in Discountern und Lebensmittelmärkten. In allen bekannt gewordenen Fällen sind die Opfer Frauen, denen die Geldbörsen aus ihren Handtaschen oder Rucksäcken gestohlen wurden.

Seit dem 22. Mai wurden sechs Fälle angezeigt, die Tatorte verteilen sich auf den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Allein dreimal schlugen Diebe in Allendorf-Battenfeld zu, außerdem in Korbach, Waldeck-Sachsenhausen und in Frankenberg.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise und möchte dies zum Anlass nehmen, um erneut vor diesem altbekannten Phänomen zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Wichtig: Die Handtasche oder der Rucksack gehören nicht in den Einkaufswagen!

Am Mittwoch, 22. Mai, gegen 17.15 Uhr, lenkte eine Täterin eine 55-jährige Kundin in einem Geschäft in der Battenfelder Ringstraße beim Einkauf ab und konnte so eine Geldbörse aus einem Rucksack stehlen. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere, eine EC-Karte und eine geringe Menge Bargeld. Die Diebin ist etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß und hatte lange, zum Zopf gebundene Haare.

Am selben Tag kaufte eine 70-Jährige in einem Geschäft in der Röddenauer Straße in Frankenberg ein. Sie hatte ihre Handtasche in dem Einkaufswagen gelegt. Dies nutzten die Diebe gegen 10.30 Uhr aus und entwendeten das Portemonnaie aus der Handtasche. Die 70-Jährige muss sich nun um neue Ausweispapiere und Debitkarten bemühen, außerdem hat sie den Schaden von fast 300 Euro Bargeld zu beklagen.

Zwei Tage später wurde eine 80-Jährige Opfer von Dieben, als sie zwischen 10.00 und 11.00 Uhr in einem Geschäft in der Allendorfer Ringstraße einkaufte. Ihr wurde die Geldbörse mit Bargeld, Papieren und Debitkarten aus ihrem Einkaufskorb entwendet. Mit einer gestohlenen EC-Karte hoben die Täter anschließend Geld von ihrem Konto ab, so dass der Gesamtschaden bei etwa 1.000 Euro liegt.

Am Samstag, 25. Mai, gegen 09.30 Uhr traf es eine 69-Jährige in einem Geschäft in der Wildunger Straße in Waldeck-Sachsenhausen. Die Täter stahlen die Geldbörse aus einer Umhängetasche, der Gesamtschaden liegt auch in diesem Fall bei etwa 1.000 Euro. Von zwei tatverdächtigen Männern liegen folgende Beschreibungen vor:

Mann 1:

Etwa 170 cm groß, sportliche Figur, etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkles, volles Haar

Mann 2:

Etwa 165 cm groß, dickliche Figur, etwa 40 Jahre alt, rundliches Gesicht bekleidet mit schwarzer Windjacke, weißem Hemd, dunkler Stoffhose, dunklen Schuhen

Am Mittwoch, 29. Mai, schlugen Diebe in der Mittagszeit in einem Geschäft in der Allendorfer Ringstraße zu. Einer 63-Jährigen wurde die Geldbörse mit Bargeld, Papieren und Debitkarten aus dem Rucksack entwendet. Auch in diesem Fall lag der Rucksack da, wo er nicht hingehört, nämlich im Einkaufswagen. Der Schaden betrug etwa 200 Euro.

Am selben Tag, gegen 14.30 Uhr, traf es eine 76-jährige Frau in einem Geschäft in der Medebacher Landstraße in Korbach. Sie hatte erst kurz vorher Geld abgehoben und dieses in einer Geldtasche in ihrer Einkaufstasche mitgeführt. Von ihr unbemerkt gelang es den Dieben, die Geldtasche mit mehreren tausend Euro zu entwenden.

Wer Zeuge eines Diebstahls geworden ist oder Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche gehört nicht in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell