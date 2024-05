Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Scheibe von Auto eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Korbach (ots)

Auf eine Handtasche abgesehen hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Am Alten Feld in Bad Wildungen.

Der Täter schlug eine Scheibe eines schwarzen Peugeot ein und entwendet eine Handtasche aus dem Auto. In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon, eine Scheckkarte sowie verschiedene Ausweispapiere. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell