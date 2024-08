Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt 74-Jährigen (27.08.2024)

Singen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag bei einer Auseinandersetzung in der Aluminiumstraße/Ekkehardstraße zugeschlagen. Gegen 10.30 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass ein Unbekannter Passanten belästige und es nun zu einem Streit im Innenhof eines Mehrfamilienhauses gekommen sei. Der Unbekannte betrat von der Aluminiumstraße aus den Hinterhof/Parkplatz des Anwesens Ekkehardstraße 100. Durch einen 74-jährigen Bewohner darauf angesprochen, kam es zunächst zu einem verbalen Disput, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 74-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkler Teint. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer roten Jacke. Außerdem hatte er einen Rucksack und eine rote Einkaufstäte dabei.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell