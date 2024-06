Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter setzt Seniorin unter Druck - Ermittler suchen Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (07.06.), gegen 15:00 Uhr, klingelte ein Fremder am Haus einer 86 Jahre alten Frau aus Wevelinghoven. Der Mann gab an, Mitarbeiter eines namhaften Herstellers zu sein und Staubsaugerbürsten verkaufen zu wollen.

Die Seniorin lehnte zunächst ab. Da der Unbekannte aber hartnäckig blieb, erhielt er dennoch Zutritt in das Haus an der Straße "Am Sprenger". Dort ließ sich der angebliche Vertriebsmitarbeiter dann die beiden Staubsauger der Wohnungsinhaberin zeigen.

Die Seniorin berichtet, der Mann habe an den Geräten einige Zeit "herumgeschraubt" und für diese Dienstleistung schließlich einen vierstelligen Betrag gefordert.

Dabei soll er so lange Druck auf die Frau ausgeübt haben, bis sie die Summe schließlich an ihn bezahlte. Danach verließ der Unbekannte das Haus. Eine Quittung erhielt die Frau trotz ihrer Bitte nicht.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, schlanke Statur, braune Haare, sprach akzentfrei Deutsch

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell