Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Westring in Höhe des Paul-Westervölke Wegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 42-jähriger Gütersloher erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (10.04., 19.15 Uhr) schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der zunächst auf der linken Fahrspur des Westrings in Richtung Rheda-Wiedenbrück fahrende Aprilia-Fahrer in Höhe des Paul-Westervölke Wegs nach links abzubiegen. Zum Unfallzeitpunkt stand er auf der linken Fahrspur und wartete. Ein hinter ihm fahrender Ford-Fahrer, ein 40-jähriger Gütersloher, fuhr auf den Roller des Mannes auf. Dabei erlitt der 42-Jährige schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster begleitet.

