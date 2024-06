Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnwagen gerät in Vollbrand - Kripo ermittelt zur Brandursache

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Freitag (07.06.), gegen 19:45 Uhr, ein Wohnanhänger auf dem Gelände des Klärwerks an der Weckhovener Straße in Vollbrand geraten. Der Caravan brannte bis auf das Fahrgestell ab.

Bei einem weiteren auf dem Gelände abgestellten Autoanhänger waren Schnitte in der Plane auf allen vier Seiten festgestellt worden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

