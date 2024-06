POL-NE: Autodiebe stehlen schwarzen Porsche Macan

Neuss / Grebenbroich (ots) - Am Donnerstag (06.06.), in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße in Neuss. Unbekannte hatten die Wohnungstür aufgebrochen und Kinderkleidung gestohlen. Ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Gerberstraße in Grevenbroich wurde in der Zeit von Mittwoch (05.06.), 16:40 Uhr, bis Donnerstag (06.06.), 16:00 Uhr, ...

