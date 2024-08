Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen (27.08.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zu dem es am Dienstagmittag auf der Bohlinger Straße gekommen ist. Gegen 13.45 Uhr stellten die Beamten auf Höhe der Aral- Tankstelle ein Cross-Motorrad mit abgelaufenem schwarzen Versicherungskennzeichen fest, weshalb der Fahrer kontrolliert werden sollte. Auf die Anhaltesignale des hinterherfahrenden Streifenwagens reagierte der unbekannte Biker jedoch nicht, sondern gab Gas und flüchtete in Richtung Steißlinger Straße. Im Bereich des Bahnübergangs an der Schrotzburgstraße geriet der Kleinkraftradfahrer in das Gleisbett und stürzte. Anschließend setzte er seine Flucht über die Gleise hinweg, durch das Wohngebiet zwischen der Schrotzburgstraße und der Steißlinger Straße in Richtung Rielasingen fort, wobei er mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Eine dem Unbekannten in der Einbahnstraße/Schrotzburgstraße entgegenkommende 50-jährige Audifahrerin musste dem Flüchtenden ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf nahm er einem 68 Jahre alten Mercedesfahrer die Vorfahrt als er mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem verkehrsberuhigten Bereich (Wilmstraße) auf die Schrotzburgstraße herausfuhr.

Zu dem unbekannten Biker ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war und einen Rucksack trug. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um ein schwarzes, für den Offroad-Bereich geeignetes, Cross-Motorrad.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Verkehrsteilnehmer die der Flüchtende gefährdete und Zeugen, insbesondere Personen die Hinweise auf die Identität des Rollerfahrers geben können, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

