POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Ehlscheid (ots) - In der Nacht vom 25.03.2024 auf den 26.03.2024 versuchten ein oder mehrere Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre in ein Wohnhaus im Mohnweg in Ehlscheid einzubrechen. Da die Tür den Hebelversuchen jedoch Stand hielt, entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 ...

