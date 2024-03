POL-PDNR: Straßenlaterne beschädigt

St.-Katharinen Notscheid (ots) - Am Montagnachmittag führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung in der Hochstraße durch. Von 1101 gemessenen Fahrzeugen waren 94 zu schnell unterwegs. Gegen die Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

